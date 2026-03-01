01 марта 2026, 12:00

БПЛА ВСУ убил женщину волонтера в Запорожской области и ранил еще одну

Фото: телеграм/@BalitskyEV

Женщина-волонтёр погибла, ещё одна получила тяжёлые ранения после удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Об этом в Max сообщил губернатор Евгений Балицкий.