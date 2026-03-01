Достижения.рф

БПЛА ВСУ убил женщину волонтера в Запорожской области и ранил еще одну
Фото: телеграм/@BalitskyEV

Женщина-волонтёр погибла, ещё одна получила тяжёлые ранения после удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Об этом в Max сообщил губернатор Евгений Балицкий.



По его словам, на автодороге Васильевка-Бердянск, в районе Черниговского муниципального округа, дрон самолётного типа целенаправленно атаковал машину волонтёров из Ростова-на-Дону. В результате удара на месте погибла женщина 1975 года рождения.

Вторую волонтёра того же года доставили в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, а также термические ожоги. Медики оказывают ей необходимую помощь и борются за её жизнь, отметил губернатор.

Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшей, подчеркнув, что удар нанесился по мирным людям.

