БПЛА ВСУ убил женщину волонтера в Запорожской области
Женщина-волонтёр погибла, ещё одна получила тяжёлые ранения после удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Об этом в Max сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, на автодороге Васильевка-Бердянск, в районе Черниговского муниципального округа, дрон самолётного типа целенаправленно атаковал машину волонтёров из Ростова-на-Дону. В результате удара на месте погибла женщина 1975 года рождения.
Вторую волонтёра того же года доставили в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, а также термические ожоги. Медики оказывают ей необходимую помощь и борются за её жизнь, отметил губернатор.
Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшей, подчеркнув, что удар нанесился по мирным людям.
Читайте также: