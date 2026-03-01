Российские силы ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ ночью 1 марта
Силы ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ в небе над Россией в ночь с 28 февраля на 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, восемь БПЛА перехватили над Брянской областью, по семь — над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями. Еще один дрон подавили над Ростовской областью.
Ранее сообщалось, что мирная жительница Брянской области погибла в результате атаки беспилотников ВСУ.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: