Освобождение сел Нескучное и Горькое, бои за Дробышево и продвижение ВС РФ в районе Зализничного: последние новости СВО на 1 марта
В ходе специальной военной операции российские войска продолжают планомерно улучшать тактическое положение на нескольких направлениях. От Сумской до Запорожской области штурмовые группы расширяют зоны контроля, закрепляются на новых рубежах и наносят поражение живой силе и технике противника. На Красноармейском участке идут ожесточенные городские бои, на Краснолиманском — российские подразделения методично ликвидируют тактические выступы обороны ВСУ. О ключевых событиях в зоне проведения СВО по состоянию на 1 марта — в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении российские подразделения ведут активное наступление. Основная цель на данном этапе — выход на линию обороны противника «Малая Корчаковка — Храповщина». Прорыв этого рубежа оставляет перед Сумами только последний эшелон украинских укреплений, проходящий через населенные пункты Хотень, Писаревка и Кияница. За минувшие сутки тактическое продвижение ВС РФ зафиксировано на четырнадцати участках: девять — в Сумском районе, три — в Краснопольском и два — в Глуховском. Общее продвижение составило более 900 метров.
Харьковская областьНа Харьковском направлении российские войска продолжают расширение зоны контроля. Министерство обороны официально подтвердило освобождение населенного пункта Нескучное. Наступление на данном участке развивается после взятия под контроль Зеленого в начале февраля. Штурмовые подразделения закрепляются на достигнутых рубежах и расширяют зону влияния у освобожденного ранее Графского.
В районе Волчанских Хуторов ВС РФ продвинулись на 300 метров, вытеснив противника из ряда опорных пунктов. Штурмовые группы провели зачистку более 30 домовладений, углубившись в оборону ВСУ на 350 метров. На Хатненском участке российские военные продолжили зачистку лесных массивов у Чугуновки и Двуречанского. Продвижение здесь составило до 300 метров.
Гуляйпольское направлениеНа Гуляйпольском направлении группировка войск «Восток» ведет наступательные действия на нескольких участках. Продолжаются интенсивные бои за населенный пункт Терноватое. Противник предпринимает усилия для удержания занимаемых рубежей. В окрестностях Гуляйполя российские подразделения расширяют зону контроля. Продвижение осуществляется в районе Зализничного, где штурмовые группы занимают лесополосы восточнее железнодорожной ветки.
Активная фаза боевых действий фиксируется вблизи Риздвянки, Воздвижевки, Верхней Терсы и Комсомольского. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении села Горькое в Запорожской области. Российские военные закрепились в границах населенного пункта, заняв позиции в жилой застройке.
Российские силы ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ ночью 1 марта
Красноармейское направлениеНа Красноармейском направлении идут ожесточенные бои в городской черте. В Гришино российские подразделения удерживают восточную окраину и ведут бои за центральную часть населенного пункта. Операторы FPV-дронов наносят точечные удары по выявленным огневым точкам и позициям ВСУ в районе Белицкого. Штурмовые группы продолжают интенсивное давление в направлении Кучерова Яра и Павловки.
Ключевое значение в настоящее время имеет поселок Родинское. Данный населенный пункт является важным звеном в логистической цепи украинских формирований, связывающей Красноармейск (Покровск) с Мирноградом и западными территориями. На этом участке образовалась обширная серая зона. Противник предпринимает попытки просачивания малыми группами. Российские подразделения ведут мониторинг перемещений и наносят упреждающие удары.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении российские войска ведут наступление с трех сторон. Основной удар приходится на южные и юго-западные окраины города, где завязались встречные бои. Противник непрерывно перебрасывает пехотные подразделения для сдерживания продвижения, но эти попытки не приносят результата. На правом фланге штурмовые группы продвинулись вдоль железнодорожного полотна в промышленной зоне. Боестолкновения переместились в район стадиона «Металлург». Параллельно идет зачистка частного сектора на восточной возвышенности, известной как «Гора».
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении российские подразделения методично ликвидируют тактические выступы в обороне противника. Ключевое событие — штурм Дробышево, важного узла обороны ВСУ. В районе Ставков продолжаются тяжелые бои за местные зверофермы. Северо-восточнее Красного Лимана идет зачистка тактических «карманов». Интенсивные боестолкновения фиксируются в районах Яровой, Соснового и Александровки. В Сосновом российские войска расширили зону контроля, продвигаясь в направлении железнодорожной станции Святогорск. Боевые действия ведутся непосредственно на подступах к городу.
Западнее Дибровы отмечено продвижение ВС РФ в сторону Брусовки и Старого Каравана.