01 марта 2026, 09:50

Фото: Минобороны РФ

В ходе специальной военной операции российские войска продолжают планомерно улучшать тактическое положение на нескольких направлениях. От Сумской до Запорожской области штурмовые группы расширяют зоны контроля, закрепляются на новых рубежах и наносят поражение живой силе и технике противника. На Красноармейском участке идут ожесточенные городские бои, на Краснолиманском — российские подразделения методично ликвидируют тактические выступы обороны ВСУ. О ключевых событиях в зоне проведения СВО по состоянию на 1 марта — в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Гуляйпольское направление Красноармейское направление Константиновское направление Краснолиманское направление



Сумская область

Харьковская область

Гуляйпольское направление

Российские силы ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ ночью 1 марта

Красноармейское направление

Константиновское направление

Краснолиманское направление