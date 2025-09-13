Пропавшие выплаты и переоформленное авто: мать погибшего бойца СВО обвинила бизнес-леди в браке по расчёту
Мать погибшего участника СВО из Уфы Алла обвинила председательницу местного союза предпринимателей Ингу в браке по расчёту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам женщины, её сын Эдуард погиб в феврале 2024 года, а после похорон мать обнаружила исчезновение его имущества и денежных средств.
Как рассказала Алла, её сын познакомился с Ингой в 2023 году, вскоре после того, как та овдовела – её первый муж также погиб на СВО. Через три месяца после похорон первого супруга Инга вышла замуж за Эдуарда.
После смерти молодого бойца мать в течение нескольких месяцев занималась поисками тела и организацией похорон, которые состоялись лишь в 2025 году. При вступлении в наследство Алла обнаружила, что автомобиль сына переоформлен на Ингу и вывезен в неизвестном направлении. Кроме того, с банковского счёта Эдуарда пропали выплаты за время службы – около пяти миллионов рублей.
Инга игнорирует все попытки связаться с ней, что усилило подозрения матери о фиктивности брака, заключённого якобы для получения наследства и выплат.
