Пропавшие выплаты и переоформленное авто: мать погибшего бойца СВО обвинила бизнес-леди в браке по расчёту

13 сентября 2025, 16:27

Мать погибшего бойца СВО обвинила предпринимательницу из Уфы в браке по расчёту

Фото: iStock/Prostock-Studio

Мать погибшего участника СВО из Уфы Алла обвинила председательницу местного союза предпринимателей Ингу в браке по расчёту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.