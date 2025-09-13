В ЛНР скончался закрывший жену от БПЛА ВСУ волонтер

13 сентября 2025, 16:43

В ЛНР скончался спасший жену от БПЛА ВСУ волонтер Андрей Лагерь

В Луганской Народной Республике скончался волонтёр Андрей Лагерь, который прикрыл свою жену от удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале глава городского округа Первомайск ЛНР Сергей Колягин.