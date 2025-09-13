В ЛНР скончался закрывший жену от БПЛА ВСУ волонтер
В Луганской Народной Республике скончался волонтёр Андрей Лагерь, который прикрыл свою жену от удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале глава городского округа Первомайск ЛНР Сергей Колягин.
Полученные при атаке ранения оказались несовместимы с жизнью, добавил чиновник, выразив соболезнования родным и близким умершего. Как отмечается, на протяжении трёх лет Лагерь обеспечивал продуктами питания жителей отдалённых населённых пунктов.
Несмотря на неоднократные обстрелы, он не оставлял людей и продолжал доставлять еду, тепло и поддержку жителям освобождённых территорий городского округа Первомайск. Его мужество и бескорыстие, по словам Колягина, служат примером гражданского долга.
Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.
Читайте также: