БПЛА ВСУ ударили по сельхозпредприятию в российском регионе

Губернатор Кондратьев: БПЛА ВСУ ударили по сельхозпредприятию на Кубани
Беспилотники ВСУ днем 12 марта нанесли удар по зданию сельскохозяйственного предприятия в Краснодарском крае. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, атака пришлась на промзону станицы Новоминской Каневского района. В результате погиб один человек, еще двоих госпитализировали — им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На территории предприятия повредило административные строения и цистерны с патокой. После удара возник пожар, который уже ликвидировали.
На месте работают оперативные службы.
