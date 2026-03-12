SHOT: Анапа и Витязево оказались под массированной атакой БПЛА ВСУ

12 марта 2026, 05:43

Фото: iStock/Krit Suppaudom

Более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево. Российские силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники, пишет Telegram-канал SHOT.





По словам очевидцев, курортная зона находится под массированной атакой БПЛА примерно с четырех часов утра по московскому времени. Мощные хлопки доносятся со стороны Чёрного моря, от громких звуков даже сработали автомобильные сигнализации. Власти призывают местных жителей укрыться в безопасных местах.



