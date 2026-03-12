SHOT: Анапа и Витязево оказались под массированной атакой БПЛА ВСУ
Более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево. Российские силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники, пишет Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, курортная зона находится под массированной атакой БПЛА примерно с четырех часов утра по московскому времени. Мощные хлопки доносятся со стороны Чёрного моря, от громких звуков даже сработали автомобильные сигнализации. Власти призывают местных жителей укрыться в безопасных местах.
Вылетевший в Сочи самолёт экстренно вернули в Москву из-за украинских БПЛА
В небе видны яркие вспышки, воют сирены воздушной опасности. Предварительно, ПВО сбивает дроны на подлёте к городу, однако официальных сведений о возможных пострадавших и разрушениях пока нет. Информации о количестве сбитых БПЛА не поступало.
Напомним, что в ночь на 12 марта над Краснодаром также прогремело несколько взрывов. Жители Северского района рассказали, что один из перехваченных беспилотников ВСУ упал в поле.