Раскрыты масштабы ночной атаки ВСУ

12 марта 2026, 08:02

Над Россией сбили 80 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 80 беспилотников ВСУ в небе над Россией в ночь с 11 на 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.