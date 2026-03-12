Раскрыты масштабы ночной атаки ВСУ
Силы ПВО сбили 80 беспилотников ВСУ в небе над Россией в ночь с 11 на 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, наиболее массированной атаке подвергся Краснодарский край, в воздушном пространстве которого перехватили 30 БПЛА.
Еще 14 ликвидировали над Крымом, десять — над Ростовской областью, восемь — над Черным морем. По пять дронов подавили над Брянской и Белгородской областями, три — над Курской, по два — над Калужской и Азовским морем, один — над Воронежской областью.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
