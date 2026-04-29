БПЛА ВСУ упал в Казахстане
В Актюбинской области Казахстана, вблизи границы с Россией, обнаружили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По информации Telegram-канала Mash, дрон упал недалеко от села Алимбетовка, расположенного в непосредственной близости от российского города Орск Оренбургской области. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов Казахстана.
Отмечается, что накануне, в ночь на 29 апреля, Орск уже подвергался атаке со стороны Украины. В северо-западной части города было слышно взрывы и стрельбу в небе.
