В Белгородской области после ударов дронов ВСУ погиб человек, четверо пострадали
В Белгородской области после атак беспилотников Вооружённых сил Украины погиб мирный житель. Ещё четыре человека пострадали. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам Гладкова, дрон сдетонировал в селе Борисовка Волоконовского округа. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.
В посёлке Красная Яруга FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. В результате пострадали отец и его 18-летний сын. Молодой человек получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, его отец — баротравму.
В посёлке Октябрьский беспилотник атаковал частный участок. Женщина получила осколочное ранение спины и самостоятельно обратилась в больницу. На трассе Бобрава — Ракитное дрон сдетонировал о дорогу. В этот момент по трассе ехала «Газель» — водитель получил баротравму и позже обратился в больницу. Взрыв повредил кузов машины.
