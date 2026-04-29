ВСУ применяли в Ильиновке мины в виде электронных сигарет
ВСУ использовали в освобожденном населённом пункте Ильиновка самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий Южной группировки войск с позывным «Артист».
По словам бойца, один из его сослуживцев наткнулся на такое устройство – при контакте произошёл взрыв. Однако украинцы используют и другие нестандартные способы маскировки. Так, например, «Артист» отметил случаи минирования с использованием тел животных, которые лежали на дороге.
Внутри погибших зверей ВСУ размещали взрывчатку, которая срабатывала при попытке проезда техники. Подобные методы уже приводили к подрывам. Боец подчеркнул, что из-за таких ловушек требуется соблюдать повышенную осторожность при передвижении.
Читайте также: