ВСУ применяли в Ильиновке мины в виде электронных сигарет

29 апреля 2026, 01:54

ВСУ применяли в Ильиновке самодельные мины, напоминающие электронные сигареты

ВСУ использовали в освобожденном населённом пункте Ильиновка самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий Южной группировки войск с позывным «Артист».