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Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках ВСУ

Меняйло: три сбитых в Моздоке беспилотника пытались атаковать военный аэродром
08 июня 2024, 10:09
Фото: iStock/valio84sl

Фото: iStock/valio84sl

Глава республики Сергей Меняйло написал в Telegram-канале, что три беспилотника, предварительно, с украинской стороны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке Северной Осетии.
По словам Меняйло, жертв и разрушений нет в результате атаки нет. Глава республики отметил, что сообщит подробности позже.

В Минобороны РФ заявили, что попытка атаки ВСУ российскими силами противовоздушной обороны была пресечена в 08:40 мск.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бербок заявила, что от Путина зависит установление мира на Украине
08 июня 2024, 10:59

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что от президента России Владимира Путина зависит мир на Украине. Об этом сообщает Welt.
Бербок отметила, что ФРГ продолжит оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока он будет в этом нуждаться. Примечательно, что до этого высказывания глава немецкого МИД обвинила главу российского государства в том, что он не хочет вести диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине.

Однако именно Киев не желает вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина абсолютно закрыта для этого.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя
Зеленский попросил Байдена обсудить подробности с поля боя без прессы
08 июня 2024, 09:57

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Париже попросил обсудить подробности с поля боя без прессы. Об этом говорится на сайте Белого дома.
В разговоре с Байденом Зеленский упомянул, что намерен поговорить об укреплении Харьковской области. Он также отметил, что имеются некоторые подробности с линии боевого соприкосновения, которые американскому президенту якобы необходимо лично услышать от предводителя киевского режима.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не планируют разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Он подчеркнул, что Вашингтон не санкционирует удары на 200 миль вглубь РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Макрон назвал обвинения против арестованного в Москве француза пропагандой
08 июня 2024, 09:42

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву «как можно быстрее» освободить француза Лорана Винатье, который обвиняется в сборе сведений о военной деятельности РФ. Об этом Макрон сообщил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Отмечается, что французский лидер счел обвинения в отношении Винатье «элементами пропаганды». Ранее выяснилось, что Лоран Винатье работал консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Напомним, гражданина Франции, который подозревается в сборе сведений в области военной деятельности России, задержали в Москве. В течение двух лет Лоран Винатье целенаправленно осуществлял сбор информации в области военной и военно-технической деятельности России.

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МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии
08 июня 2024, 09:24

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские силы ПВО впервые сбили украинский дрон в Республике Северная Осетия - Алания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что попытка атаки была пресечена в 08:40 мск. В военном ведомстве отметили, что уничтожение вражеской цели прошло успешно.

В настоящее время последствия атаки ВСУ не уточняются.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 25 беспилотников украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
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Число погибших в результате обстрела в Луганске возросло до шести
08 июня 2024, 09:18

Фото: iStock/SergeyPankratov

Глава ЛНР Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что число погибших после ракетного удара ВСУ по жилому дому в Луганске выросло до шести человек.
Отмечается, что сотрудники спасательной службы извлекли из-под завалов дома в Луганске тела еще двух человек. Пасечник подчеркнул, что работы на месте вражеского ракетного удара продолжались всю ночь.

Глава ЛНР заключил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Напомним, утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны.

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Минобороны: над семью регионами РФ за ночь уничтожили 25 БПЛА ВСУ
08 июня 2024, 08:24

Фото: iStock/aapsky

Российские силы ПВО за минувшую ночь сбили 25 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что беспилотные летательные аппараты противника были ликвидированы в Белгородской, Ростовской, Тульской, Брянской, Астраханской областях. Уточняется, что в акватории Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.

В Минобороны добавили, что силы противовоздушной обороны успешно отразили все вражеские атаки.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#беспилотник
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Глава ДНР Пушилин: Киев совершил два чудовищных теракта в новых регионах России
08 июня 2024, 07:58

Фото: сайт Кремля

глава ДНР Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале, что киевский режим совершил два чудовищных теракта в Луганске и Херсонской области.
Пушилин принес глубокие соболезнования семьям погибших. Он отметил, что жители Донецкой Народной Республики разделяют боль потери.

Глава ДНР также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от этих варварских актов ВСУ.

Напомним, вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен, в результате чего погибли более 20 человек.

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СК пообещал установить причастных к удару по селу Садовое в Херсонской области
08 июня 2024, 07:13

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет намерен установить обстоятельства удара ВСУ по магазину в селе Садовое Херсонской области. Об этом пресс-служба ведомства написала в Telegram-канале.
Отмечается, что также будут установлены лица, которые причастны к совершению варварского акта. Ведомство даст правовую оценку совершенным действиям.

В настоящее время сотрудники СК собирают доказательства и опрашивают свидетелей. В ведомстве подчеркнули важность установления подразделений украинской армии, которые участвовали в обстреле.

Напомним, вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен, в результате чего погибли более 20 человек.

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Минобороны РФ заявило об уничтожении еще одного танка Abrams
08 июня 2024, 05:53

Фото: iStock/cla78

Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley на авдеевском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Отмечается, что танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) М1 Abrams был атакован российскими военными с помощью высокоточного снаряда «Краснополь, выпущенного из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С», а M2 Bradley был уничтожен расчетом FVP-дрона.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные добились определенных успехов в направлении поселка Очеретино.

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