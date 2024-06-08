Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках ВСУ

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Глава республики Сергей Меняйло написал в Telegram-канале, что три беспилотника, предварительно, с украинской стороны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке Северной Осетии.
По словам Меняйло, жертв и разрушений нет в результате атаки нет. Глава республики отметил, что сообщит подробности позже.
В Минобороны РФ заявили, что попытка атаки ВСУ российскими силами противовоздушной обороны была пресечена в 08:40 мск.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В Минобороны РФ заявили, что попытка атаки ВСУ российскими силами противовоздушной обороны была пресечена в 08:40 мск.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова