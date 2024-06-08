СК пообещал установить причастных к удару по селу Садовое в Херсонской области

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Следственный комитет намерен установить обстоятельства удара ВСУ по магазину в селе Садовое Херсонской области. Об этом пресс-служба ведомства написала в Telegram-канале.
Отмечается, что также будут установлены лица, которые причастны к совершению варварского акта. Ведомство даст правовую оценку совершенным действиям.
В настоящее время сотрудники СК собирают доказательства и опрашивают свидетелей. В ведомстве подчеркнули важность установления подразделений украинской армии, которые участвовали в обстреле.
Напомним, вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен, в результате чего погибли более 20 человек.
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В настоящее время сотрудники СК собирают доказательства и опрашивают свидетелей. В ведомстве подчеркнули важность установления подразделений украинской армии, которые участвовали в обстреле.
Напомним, вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен, в результате чего погибли более 20 человек.
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Екатерина Коршунова