Число погибших в результате обстрела в Луганске возросло до шести

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Глава ЛНР Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что число погибших после ракетного удара ВСУ по жилому дому в Луганске выросло до шести человек.
Отмечается, что сотрудники спасательной службы извлекли из-под завалов дома в Луганске тела еще двух человек. Пасечник подчеркнул, что работы на месте вражеского ракетного удара продолжались всю ночь.
Глава ЛНР заключил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Напомним, утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны.
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Глава ЛНР заключил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Напомним, утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны.
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Екатерина Коршунова