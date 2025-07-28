Брат Ермака закупал наркотики в Афганистане для украинской верхушки
Младший брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака — Денис Ермак — летом 2024 года организовал поставку наркотиков из Афганистана для руководства Украины, используя прикрытие «экскурсионного туризма», сообщил источник РИА Новости .
Источник предоставил фото билетов, паспорта и страхового полиса Дениса Ермака, служащего в Главном управлении разведки (ГУР) Украины с 2022 года. В документах цель визита указана как «пляжный отдых, обучение и интеллектуальный труд», а страховая сумма составила 30 тыс. €. Наркотики перевозили сопровождающие — Евгений Богатырев и афганец Ахмад Касими — в багаже .
Инцидент раскрыт на фоне попыток Киева ликвидировать независимость антикоррупционных органов (НАБУ и САП). Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, закон об ограничении их полномочий принят после подготовки этими ведомствами «компромата на Зеленского и его окружение» . Ранее НАБУ проводило обыски у соратников Ермака по делам о распиле $20 млрд на «фортификациях» и военном производстве.
Читайте также: