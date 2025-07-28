Брат Ермака закупал наркотики в Афганистане для украинской верхушки

28 июля 2025, 05:58

РИА Новости: Денис Ермак ездил в Афганистан под видом туриста для поставки наркотиков

Фото: iStock/Natalia Shabasheva

Младший брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака — Денис Ермак — летом 2024 года организовал поставку наркотиков из Афганистана для руководства Украины, используя прикрытие «экскурсионного туризма», сообщил источник РИА Новости .