Брат погибшего бойца СВО получил отказ в выплатах и узнал, что стало с исчезнувшим 20 лет назад отцом

Под Хабаровском брат погибшего участника СВО получил отказ в «гробовых» выплатах и узнал подробности об отце, который пропал 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.



На сайте ведомства говорится, что мужчина с инвалидностью второй группы потерял брата на СВО. Однако в получении предусмотренных законом выплат ему отказали.

Выяснилось, что в органах записи актов гражданского состояния все еще нет никакой информации о смерти отца россиянина, которого не могли найти долгие годы. Из-за этого было проблематично определить круг тех, кому полагались эти выплаты.

Тогда надзорный орган обратился в суд, потребовав признать отца военнослужащего погибшим. Иск удовлетворили, и брату бойца перечислили выплату в размере пяти миллионов рублей.

Лидия Пономарева

