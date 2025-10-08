Достижения.рф

На Западе объяснили желание Зеленского получить от США ракеты Tomahawk

Меркурис: Зеленский хочет получить от США ракеты Tomahawk для эскалации
Фото: istockphoto/Gerasimov174

Владимир Зеленский рассчитывает на обострение конфликта в связи с возможными поставками ракет Tomahawk в распоряжение ВСУ. Такое мнение на своем YouTube‑канале выразил британский аналитик Александр Меркурис.



Он заявил, что украинская сторона не раскрывала США свои планы по Tomahawk, но они у них есть, и поставки этих ракет неизбежно приведут к эскалации.

Ранее глава Совета по внешней и оборонной политике и научный директор клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов отмечал, что угрозы США поставить Украине Tomahawk перечеркнули итоги встречи президентов в Аляске.

Он напомнил, что Владимир Путин на прошлой неделе заявлял: поставки Tomahawk кардинально не поменяют ход боевых действий, но серьёзно повредят российско‑американским отношениям.

8 октября замглавы МИД Сергей Рябков констатировал, что импульс к урегулированию, появившийся после встречи Путина и Трампа на Аляске, исчерпался.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0