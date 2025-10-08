Кандидат в премьеры Чехии высказался о помощи Украине

08 октября 2025, 18:31

Бабиш: Прага не даст Киеву из бюджета ни кроны

Фото: istockphoto/Mirko Kuzmanovic

Чехия не станет выделять Украине средства напрямую из национального бюджета и будет оказывать помощь через Евросоюз. Об этом пишет Novinky.





По словам кандидата в премьеры Андрея Бабиша, Прага «перенаправляет» 60 миллиардов крон (около $2,8 млрд — прим. ред.) в Европу, которая затем помогает Киеву, а из чешского бюджета «ни кроны» уходить не будет.





«У нас нет денег для Чехии», — добавил Бабиш.