Кандидат в премьеры Чехии высказался о помощи Украине
Бабиш: Прага не даст Киеву из бюджета ни кроны
Чехия не станет выделять Украине средства напрямую из национального бюджета и будет оказывать помощь через Евросоюз. Об этом пишет Novinky.
По словам кандидата в премьеры Андрея Бабиша, Прага «перенаправляет» 60 миллиардов крон (около $2,8 млрд — прим. ред.) в Европу, которая затем помогает Киеву, а из чешского бюджета «ни кроны» уходить не будет.
«У нас нет денег для Чехии», — добавил Бабиш.
Ранее Чехия оказывала прямую помощь Украине, однако политик намеревается прекратить эту практику в пользу координации через ЕС.
Британская The Guardian отмечала, что в Евросоюзе опасаются возможного сокращения поддержки Украины в случае прихода ANO к власти. В числе предложений Бабиша — прекращение «чешской инициативы» по поставкам артиллерийских боеприпасов Киеву.