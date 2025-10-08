Срочник ВСУ изнасиловал школьницу и похоронил ее под грудой камней в колодце

08 октября 2025, 16:57

На Украине срочник ВСУ изнасиловал и убил школьницу, сбросив ее тело в колодец

Фото: iStock/Tunatura

В Винницкой области срочник ВСУ изнасиловал и убил 15-летнюю девочку. Об этом сообщает life.ru со ссылкой на местную полицию.