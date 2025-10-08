Срочник ВСУ изнасиловал школьницу и похоронил ее под грудой камней в колодце
На Украине срочник ВСУ изнасиловал и убил школьницу, сбросив ее тело в колодец
В Винницкой области срочник ВСУ изнасиловал и убил 15-летнюю девочку. Об этом сообщает life.ru со ссылкой на местную полицию.
5 октября школьница отправилась на учебу в Ильинцы, но внезапно пропала. В ходе поисков выяснилось, что она познакомилась с 26-летнем военнослужащим в социальных сетях и договорилась с ним встретиться.
Тот пообещал подбросить ее на мотоцикле, однако вместо этого отвез в заброшенный дом своих родственников, где надругался над несчастной.
Чтобы скрыть преступление, он забил свою жертву до смерти и бросил труп в колодец, засыпав его камнями. Вскоре молодого человека задержали.
Читайте также: