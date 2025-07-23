Миляев: над Тульской областью силы ПВО уничтожили 12 вражеских дронов

23 июля 2025, 04:12

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В ночь на 23 июля силы ПВО уничтожили 12 вражеских беспилотников над Тульской областью. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.





На данный момент уточняется информация о возможных повреждениях из-за падения обломков дронов. Пострадавших в результате происшествия удалось избежать.





«Этой ночью подразделениями ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. В ходе боевой работы было уничтожено еще 12 беспилотников», — рассказал Миляев.