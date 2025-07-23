Пленный: Зеленскому нужно закончить войну и признать ДНР и ЛНР российскими

23 июля 2025, 06:26

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Пленный боец украинской Нацгвардии Сергей Ланников заявил, что Владимиру Зеленскому надо прекратить войну и уже признать, что ДНР и ЛНР нужна Россия. Об этом сообщает ТАСС.





Как отметил Ланников, он практически уверен в поражении Украины. К тому же Зеленскому нужно было прекратить боевые действия намного раньше.





«Эту войну можно было уже прекратить давным-давно. Еще через несколько месяцев, как только она началась. Как? Потому что Донецку Россия сейчас нужна. Донецк, Луганск. Те люди, которые живут в Донецке и Луганске, они сами хотят [жить] в России <…>. Если можно - чтобы Зеленский как можно быстрее закончил эту войну ненужную. Чем она закончится - это на 90% то, что Украина, конечно, проиграет», — сказал пленный.