Пленный: Зеленскому нужно закончить войну и признать ДНР и ЛНР российскими
Пленный боец украинской Нацгвардии Сергей Ланников заявил, что Владимиру Зеленскому надо прекратить войну и уже признать, что ДНР и ЛНР нужна Россия. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил Ланников, он практически уверен в поражении Украины. К тому же Зеленскому нужно было прекратить боевые действия намного раньше.
«Эту войну можно было уже прекратить давным-давно. Еще через несколько месяцев, как только она началась. Как? Потому что Донецку Россия сейчас нужна. Донецк, Луганск. Те люди, которые живут в Донецке и Луганске, они сами хотят [жить] в России <…>. Если можно - чтобы Зеленский как можно быстрее закончил эту войну ненужную. Чем она закончится - это на 90% то, что Украина, конечно, проиграет», — сказал пленный.
Ланников отметил, что при возвращении на Украину он будет скрываться от очередной мобилизации. При этом, по словам бойца, в российском плену к нему относятся нормально.