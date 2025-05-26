Политолог Дудчак назвал отправку ВСУ в бой женщин-заключённых геноцидом

Фото: iStock/Valeriia Sivakova
Украинское командование отправляет женщин-заключённых в бой из-за нехватки личного состава ВСУ. Так считает научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.
«Нехватка личного состава — и ВСУ хватает всех, кто может стоять на двух ногах», — пояснил Дудчак в беседе с RT.
Он также отметил, что таким образом происходит сознательный геноцид украинского населения.
«Там столько людей не нужно. Поскольку кураторы Украины видят её только как территорию с ресурсами», — считает эксперт.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на линии фронта в последнее время сильно возросло число пленных украинских солдат, пишут argumenti.ru.
По его словам, пленные делятся на три группы: насильно мобилизованные, подписавшие контракт и те, кто отправился в зону боевых действий по идеологическим соображениям. Пушилин подчеркнул, что самым опасным противником являются представители последней категории.
Читайте также:
Стала известна судьба пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области
ВСУ бросают в бой женщин-заключенных из-за нехватки личного состава
Россия одержала победу в специальной военной операции, заявил Алаудинов
Элина Позднякова