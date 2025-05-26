Отступление ВСУ под Часов Яром, освобождение села Романовка и бои под Покровском: последние новости СВО на 26 мая

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночная атака БПЛА
По информации Министерства обороны Российской Федерации, силами противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожено 96 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.
По данным ведомства, в Брянской области был уничтожен 31 БПЛА, в Белгородской — 16, в Курской — 11, а в Тульской — девять. Также были зафиксированы случаи уничтожения восьми беспилотников в Орловской области, шести — в Московской, пяти — в Калужской, четырёх — в Ивановской, двух — в Рязанской и Владимирской, а также по одному БПЛА в Ярославской области и Республике Татарстан.
Курская и Белгородская области
За минувшие сутки ВСУ дважды предпринимали попытки выдвижения к российской границе в направлении Рыжевка — Тёткино и посёлка Новый Путь. В обоих случаях российские военные оперативно сработали, открыв огонь на поражение, в результате чего большая часть оккупантов уничтожена, остальные сбежали вглубь украинской территории.
Кроме того, ВС РФ, преодолевая упорное сопротивление противника и уничтожая резервы, переброшенные ВСУ, активно продвигаются в районе сёл Беловоды и Юнаковка. За прошедшие сутки штурмовые группы РФ зачистили 7 домовладений в Волчанске, а также продвинулись на 90 метров в лесных массивах на направлении села Волчанские Хутора.
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Торецкое направление
В районе Новой Полтавки ВС РФ продолжают наступление в направлении Шевченко Первого. Также идут активные боевые действия в направлении Попова Яра и Яблоновки с юго-западной стороны. В ходе работы была зачищена территория Зари. В настоящее время продолжаются бои за контроль над Игнатовкой и Старой Николаевкой.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Романовка. В то же время севернее этого населённого пункта продолжаются активные действия войск, направленные на ликвидацию «выступа» между Романовкой и Леонидовкой. К востоку от Торецка ВС РФ закрепились на новых позициях на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс в окрестностях Озаряновки.
Угледарское направление
ВС РФ осуществляют манёвры по окружению населённых пунктов Новополь и Зелёное Поле, охватывая их с северной и южной стороны. В результате успешной операции по зачистке дороги к северу от Отрадного российским военным удалось продвинуться в направлении сёл Комар и Зелёный Кут, которые находятся рядом с рекой Волчьей.
Часовоярское направление
По информации с передовой, на южном участке Часовоярского направления ВСУ начали отступление к югу от освобождённых Ступочек в направлении села Предтечино, которое является стратегически важным пунктом на пути к Константиновке. ВС РФ, базируясь в Ступочках, готовятся к нанесению удара в тыл подразделениям ВСУ, обороняющим Константиновку с южного направления.
Покровское направление
На юге Покровского направления продолжаются активные боевые действия, особенно в окрестностях Орехово, к западу от Котляровки и на подходах к Муравке. В районе Новониколаевки украинские войска провели ответное наступление, которое вылилось в ожесточённые бои.
Российские военные закрепились на востоке Новосергеевки, в то время как запад населённого пункта всё ещё находится под контролем противника. БПЛА ВС РФ осуществляют постоянный контроль логистических маршрутов украинских войск, что существенно ограничивает их возможности для манёвров.
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