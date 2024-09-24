Стало известно о гибели командира украинского корабля

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Командир корабля морской охраны Украины капитан третьего ранга Владимир Ковальчук погиб в результате удара ВС РФ. Об этом написал в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
Поддубный пояснил, что Ковальчук, вероятно, погиб в результате недавнего ракетного удара российской армии по портовой инфраструктуре в районе Одессы. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что украинские войска за сутки потеряли более двух тысяч боевиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что украинские войска за сутки потеряли более двух тысяч боевиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова