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Стало известно о гибели командира украинского корабля

Поддубный: командир украинского корабля морской охраны был ликвидирован
24 сентября 2024, 18:10
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Командир корабля морской охраны Украины капитан третьего ранга Владимир Ковальчук погиб в результате удара ВС РФ. Об этом написал в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
Поддубный пояснил, что Ковальчук, вероятно, погиб в результате недавнего ракетного удара российской армии по портовой инфраструктуре в районе Одессы. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что украинские войска за сутки потеряли более двух тысяч боевиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#россия
#украина
Мобилизованным из Дубны отправили более тонны гумпомощи и легендарную «буханку»
24 сентября 2024, 18:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Дубненским мобилизованным передали более тонны гуманитарной помощи и легендарную «буханку». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сбор проходил в штабе местного отделения «Союза женщин России» с августа. Коробки, наполненные самыми нужными вещами – от термобелья до маскировочных сетей, погрузили в машину.
«Мы отправляем тактическую обувь, одежду, продукты, медикаменты. Хотим поддержать их, победа будет за нами», – сказала председатель Союза женщин России городского округа Дубна Ольга Михайлова.
Запрос поступил от штурмового отряда Ямпольского полка, где находятся дубненские мобилизованные.

Главное – это сама машина, которую отправили бойцам. Дубна передала мобилизованным УАЗ-450. Его предоставили участник СВО с позывным «Архив» и его отец.

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«Что-либо интересное»: базу украинских призывников продают в сети
«РИА Новости»: базу украинских призывников продают в сети
24 сентября 2024, 18:07

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Базу данных призывников Украины можно купить в сети. Как пишет РИА Новости, персональная информация украинцев размещена на крупнейшем форуме во всемирной паутине. По информации журналистов, база содержит в себе 678 строк с персональными данными будущих боевиков ВСУ, чей возраст от 18 до 25 лет.
В частности, речь идет о ФИО, прописке, номерах телефонов, датах рождения и даже принадлежности к военкомату. Стоимость базы составляет три тысячи евро. Либо продавец требует «что-либо интересное». Юзер-торговец зарегистрирован на форуме накануне, 23 сентября.

Ранее в России оценили позицию президента Ирана по конфликту на Украине. Прочесть подробности можно здесь.

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В РФ оценили позицию Ирана по конфликту на Украине
Депутат ГД Колесник связал позицию Ирана по Украине с тяжелым положением страны
24 сентября 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Иран в тяжелом положении, поэтому его позицию по конфликту на Украине можно понять. Таким образом президент Масуд Пезешкиан хочет спасти собственную страну, сказал в разговоре с изданием «Лента.ру» член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник.
«Это просто политика. Он пытается таким образом спасти свою страну. У нас, у России, друзей-то много, а союзника два. Надо с пониманием отнестись к этому, но вообще никого не хочу обидеть, с уважением отношусь к Ирану и к их руководству, человек такими заявлениями себя взвешивает. Уважают того, у кого есть позиция», — прокомментировал Колесник.
Парламентарий подчеркнул, что Пезешкиан ведет нормальный диалог с российской стороной. Ранее иранский лидер выступил против украинского конфликта, заявив в рамках Генассамблеи ООН о необходимости уважения границ «каждой страны».

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Угледар в окружении: ВСУ бегут из города, ВС РФ продолжают бои, обстановка на 24 сентября
24 сентября 2024, 17:34

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

24 сентября армия России прорвала оборону ВСУ в Угледаре и начала его штурм, украинское командование пытается вывести боеспособные части из окруженного ВС РФ города, потеря контроля над которым является делом времени. Что сейчас происходит в Угледаре и как отразится его освобождение на течении спецоперации, рассказывает редакция «Радио 1».

Что происходит сейчас в Угледаре и его окрестностях


24 сентября Угледар оказался в полуокружении. Кроме того, российские военные прорвали оборону города и зашли на его южные окраины, начав штурм позиций ВСУ.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются вывести оттуда свои основные ударные группы. Однако, по его словам, ротация подразделений украинской армии является практически невозможной.

«ВС РФ взяли опорник к западу от Угледара, фактически перерезав трассу на Курахово. Очень важно было этот опорник взять. Взяли! Красавы парни! Угледару хана, осталось дожать», — написал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Единственная ранее доступная для ВСУ трасса из Угледара перерезана нашими войсками. Теперь путей отхода для ВСУ больше нет.
Таким образом, на сегодняшний день российская армия контролирует все въезды и выезды из Угледара. До крепкого замыкания котла осталось шесть км. Главный вопрос в том, успеют ли выйти из окруженного Угледара части ВСУ или же останутся там.

Для отхода у боевиков ВСУ остался лишь путь по грунтовой дороге, который также находится под огневым контролем ВС РФ.

«Выйти из города теперь можно только пешком в сторону Богоявленки. По идее, кто не выйдет сегодня, останется в Угледаре навсегда», — пишет Telegram-канал «Condottiero».

Когда начались бои под Угледаром


Бои за Угледар продолжаются два года. Первые боевые действия здесь начались еще осенью 2022 года. Тогда армия России понесла серьезные потери. Дело в том, что город находится на удобной высоте и его довольно легко оборонять. Начиная со второй половины 2023 года российские бойцы возобновили штурмовые действия в районе Угледара, однако существенных изменений здесь не было.

В сентябре текущего года ситуация в районе Угледара сильно поменялась. В особенности из-за переброски сил ВСУ под Селидово. Тогда армия России воспользовавшись ослаблением флангов противника начала операцию по окружению города.

По данным издания Forbes, 72-я бригада ВСУ, которая дислоцируется в Угледаре и состоит из двух тысяч боевиков сильно устала после 20 месяцев сражений на угледарском выступе. Издание выражало опасение, что украинские военные окажутся в Угледаре в полном окружении, что фактически уже и произошло.

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Как прошло окружение военных ВСУ


Армия России развивала наступление в районе Угледара последние несколько недель. Ранее попытки лобовых штурмов этого города ни к чему не привели. Теперь же командование ВС РФ сменило тактику и приняло решение окружить Угледар и отрезать находящиеся в нем подразделения ВСУ от снабжения и возможности подвозить резервы.

В рамках операции по окружению Угледара российские бойцы освободили после долгих боев Водяное и Константиновку к северо-востоку от города. Также ведутся бои за шахты «Южнодонбасская №1» и «Южнодонбасская №3», которые примыкают к Угледару. Западнее ВС РФ установили контроль в Пречистовке, откуда идет дорога на северо-восток к Новоукраинке и Богоявленовке. Именно через Богоявленовку и проходила последняя дорога, остававшаяся под контролем ВСУ и снабжающая угледарскую группировку.

Также ведутся бои у Украинки и Катериновки. Накануне стало известно, что ВС РФ заняли район угледарских дач к востоку от города.

Как взятие Угледара повлияет на ход СВО


Военкор Александ Коц не исключает того, что ВСУ будут драться за Угледар до последнего. Он пояснил, что это единственный город на южнодонецком направлении, который пока еще находится под контролем Киева.

«Его освобождение позволит еще дальше отбросить украинскую армию от столицы ДНР, а также снизить угрозу для Волновахи и трассы Донецк – Мариуполь», — пояснил Коц.

После Угледара у ВСУ есть серьезные укрепления в районе Богоявленовки и Новоукраиновки, а вот дальше полноценных укреплений у противника уже нет. В итоге, падение Угледара может завершиться котлом в районе города Курахово. Также с освобождением Угледара, а также Красноармейска (Покровска) и Дзержинска (Торецка) появится возможность выйти на третью линию обороны ВСУ — Славянск и Краматорск. А это будет уже непосредственным освобождением Донбасса. После потери Угледара украинские части будут отходить под Великую Новоселку, откуда они и начинали свое летнее контрнаступление в 2023 году.

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Реакция Украины


24 сентября глава «Центра противодействия дезинформации» при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил, что РФ удалось продвинуться к Угледару.

«Раньше этот город было удобно оборонять, он на высоте. Но с активным приходом на фронт КАБов, врагу удалось его разрушить, и двигаться во фланг. К сожалению, КАБ и авиация — это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться», — пишет Коваленко.

При этом украинский политик Марьяна Безуглая считает, что проблемы у ВСУ начались после того, как главком ВСУ Александр Сырский снял с должности командира 72-й бригады на пике наступления россиян.

«За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени», — написала Безуглая.

Утром во вторник украинский военный с позывным «Алекс» заявил, что штурмовики ВС РФ зашли на восточные окраины Угледара. По его словам, в город удалось проникнуть мелким штурмовым группам ВС РФ. Он подчеркнул, что ситуация на флангах вокруг города является крайне сложной для ВСУ.

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В США рассказали, что оставит после себя Байден
ABC News: следующему президенту США предстоит разгребать конфликты после Байдена
24 сентября 2024, 17:17

Президент США Джо Байден оставит после себя конфликты, включая украинский, которые предстоит разгребать будущему хозяину Белого дома, сообщает ABC News.
Кроме того, нельзя забывать об эскалации на Ближнем Востоке, где может начаться полномасштабная война между Израилем и Ливаном на фоне событий в Газе.

«Хотя он (Байден — прим. ред.) и занял пост с десятилетиями опыта во внешней политике, но оставляет после себя спорное наследие. Байден будет нахваливать то, как его администрация восстановила альянсы (с участием США — прим. ред.), но двум войнам, начавшимся при его власти, не видно конца», — сказано в публикации.
По мнению авторов материала, речь американского лидера на Генассамблее ООН станет его последним шансом на сплочение мировых политиков для достижения мира.

Ранее генсек ООН призвал урегулировать украинский конфликт.

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#война
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Названа причина срыва переговоров РФ и Украины в Стамбуле
Куртулмуш: переговоры РФ и Украины в Стамбуле сорвались в связи с давлением
24 сентября 2024, 17:16

Фото: istockphoto/3dmitry

Диалог России и Украины сорвался в связи с давлением на Киев со стороны определенных стран. Об этом в рамках выступления в Дипломатической академии в Москве заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш.
«Несколько лет тому назад... под патронажем нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) была организована встреча, где уже должны были подписать Россия и Украина мирный договор. Но в последний момент на Украину было оказано известными странами давление, и эти переговоры были, к сожалению, прерваны», — объяснил он.
До этого сообщалось, что генсек ООН Антониу Гуттериш призвал к миру на Украине, выступая на Генассамблее международной организации. Гутерриш акцентировал внимание на том, что от боевых действий в республике страдают обычные люди.

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#мир
#россия
#украина
#переговоры
#турция
#новости
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В ООН призвали завершить конфликт на Украине
Генсек ООН Гутерриш призвал завершить украинский конфликт
24 сентября 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Украинский конфликт пора завершить, поскольку от него страдают мирные граждане. Об этом на Генассамблее ООН заявил генсек международной организации Антониу Гутерриш.
«Война на Украине распространяется, и нет никаких признаков её ослабевания. Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН», — сказал Гутерриш.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года, когда Москву попросили о помощи руководители тогда еще непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Высшее руководство РФ решило оказать военную поддержку, поскольку киевские неонацисты усилили обстрелы гражданского населения в Донбассе.

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#мир
#оон
#украина
#конфликт
#новости
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Красный Крест посетил захваченных в Курской области пленных
Красный Крест посетил пленных из Курской области, передал их сообщения семьям
24 сентября 2024, 16:41

Фото: istockphoto/georgidimitrov70

Международный Комитет Красного Креста посетил пленных, захваченных в Курской области, и передал их сообщения семьям. Об этом заявила представитель организации Клер Каплун в беседе с РИА Новости. Однако о какой стороне конфликта идет речь, количество и расположение пленных она уточнять не стала.
«Нам удалось посетить пленных, захваченных в связи с событиями в Курской области. Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас», — пояснила Каплун.
Представитель Красного Креста также добавила, что ее организация из соображений безопасности не разглашает количество, местонахождение и имена пленных или их семей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал ей на многочисленные факты, которые говорят о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права. Внимание Сполярич в том числе обратили на то, как ВСУ обращается с мирным населением и военнопленными.

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#вс рф
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В США приняли решение по ограничениям на удары Украины по России
WP: Украина не смогла убедить США снять ограничения на удары по России
24 сентября 2024, 16:34

Фото: iStock/Alex Kochev

Украинские политики не смогли убедить США снять ограничения на удары по РФ западными дальнобойными ракетами. Об этом информирует The Washington Post.
В Вашингтоне уверены, что поражение возможных целей на российской территории не будет иметь большого значения для достижения победы. Согласно словам американских чиновников, «более подходящей стратегией» станет использование ракет для нанесения ударов по целям в Крыму.

Уточняется, что если ограничения будут сняты, то запасы ракет ATACMS и иных боеприпасов истощатся в течение нескольких дней или недель.

Ранее сообщалось, что США не верят, что разрешение для ВСУ бить западным оружием вглубь России станет решающим фактором в конфликте или позволит Украине вернуть утраченные территории.

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