«Бред сумасшедшего»: Военэксперт оценил вероятность передачи Одессы России по указке Трампа

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Опасения украинской стороны и американской прессы о планах президента США Дональда Трампа передать Одессу в состав России похожи на бред сумасшедшего. В этом уверен независимый военный эксперт Александр Храмчихин.
Ранее газета New York Times написала, что Трамп собирается обсудить с Путиным возможные потери Украины. Издание сообщило, что в Киеве уже начали опасаться, что американский лидер отдаст Одессу России.
По его словам, Одесса не войдет в состав России, если ВС РФ не подойдут к городу. Военный эксперт также усомнился в том, что Владимир Зеленский может подчиниться Трампу и добровольно отдать Одессу Москве.
Храмчихин добавил, что Россия без Одессы и Николаева не пропадет, однако отметил, что лучше бы было, если эти территории все-таки перешли под контроль российской стороны. Однако это будет возможно исключительно военным путем, заключил эксперт.
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«Всю постановку вопроса с передачей Одессы России по указке Трампа нельзя назвать иначе, кроме как бредом сумасшедшего. Это может быть провокация демократов в США против Трампа и его переговоров с Владимиром Путиным», — заявил Храмчихин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, Одесса не войдет в состав России, если ВС РФ не подойдут к городу. Военный эксперт также усомнился в том, что Владимир Зеленский может подчиниться Трампу и добровольно отдать Одессу Москве.
Храмчихин добавил, что Россия без Одессы и Николаева не пропадет, однако отметил, что лучше бы было, если эти территории все-таки перешли под контроль российской стороны. Однако это будет возможно исключительно военным путем, заключил эксперт.
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Элина Позднякова