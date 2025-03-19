«Вкопаем в землю»: в ГД предупредили Киев о рисках нарушения условий перемирия

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Украину ждет наказание, если она нарушит договоренности с Россией по приостановке ударов. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Военные люди, когда договариваются, всегда держат слово. Раскатаем в блин. Мы люди военные, в блин раскатаем, если будет хоть одно нарушение. Потому что у нас люди многие волнуются, если они не будут соблюдать, думают, что Россия тогда будет делать. Да ничего мы не будем делать. Мы сделаем то, что должны сделать военные люди. Просто вкопаем в землю», — заявил Колесник в беседе с NEWS.ru.
Он также выразил мнение, что разговор Путина и Трампа прошел на «пять с плюсом», подчеркнув, что на сегодняшний день любой шаг, приближающий к миру, является хорошим событием.
По словам Колесника, обе стороны потеряли уже много людей, большинство из которых славянской национальности. Однако депутат предупредил, что в случае любого нарушения Киевом условий перемирия, Россия мгновенно предпримет все необходимые действия.
18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами.
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