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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал киевские власти за приказ ударить по Запорожской АЭС. Об этом он написал в соцсети Х.
Он подчеркнул, что Украина всячески отрицает свою причастность, обвиняя при этом Россию. Но Филиппо отметил, что ВС РФ уже второй год контролируют станцию, поэтому прошлые нападения точно совершала украинская сторона.
Также французский политик указал на сходства этих заявлений с фальшивыми опровержениями подрыва газопровода «Северный поток» и убийства журналистки Дарьи Дугиной.
Филиппо призвал остановить такие провокации путём прекращения финансовой и военной поддержки Украины, которая лишь усугубляет ситуацию.
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Также французский политик указал на сходства этих заявлений с фальшивыми опровержениями подрыва газопровода «Северный поток» и убийства журналистки Дарьи Дугиной.
Филиппо призвал остановить такие провокации путём прекращения финансовой и военной поддержки Украины, которая лишь усугубляет ситуацию.
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Анастасия Чинкова