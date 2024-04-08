Российские военные уничтожили шесть танков ВСУ за минувшие сутки

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За минувшие сутки армия России уничтожила шесть танков ВСУ на разных направлениях спецоперации. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Уточняется, что два танка удалось ликвидировать на Донецком направлении, ещё один – на Южно-Донецком направлении.
Больше всего танков противник потерял на Херсонском направлении – сразу три единицы.
Таким образом, по данным оборонного ведомства России, с начала проведения СВО российские военные уничтожили 15 725 танков и других боевых бронированных машин противника.
1 апреля Минобороны РФ сообщало, что очередной танк Abrams, переданный ВСУ западными партнёрами, уничтожен на Авдеевском направлении.
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Больше всего танков противник потерял на Херсонском направлении – сразу три единицы.
Таким образом, по данным оборонного ведомства России, с начала проведения СВО российские военные уничтожили 15 725 танков и других боевых бронированных машин противника.
1 апреля Минобороны РФ сообщало, что очередной танк Abrams, переданный ВСУ западными партнёрами, уничтожен на Авдеевском направлении.
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Элина Позднякова