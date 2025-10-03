Бригада «Эспаньола» прекратила свое существование и перешла в систему Минобороны

03 октября 2025, 13:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российское добровольческое формирование «Эспаньола» — официально 88-я разведывательно-диверсионная бригада, созданная преимущественно из футбольных ультрас — объявило о прекращении своего существования и переформатировании. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».