Бригада «Эспаньола» прекратила свое существование и перешла в систему Минобороны
Российское добровольческое формирование «Эспаньола» — официально 88-я разведывательно-диверсионная бригада, созданная преимущественно из футбольных ультрас — объявило о прекращении своего существования и переформатировании. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В заявлении бригады говорится, что ей предстоит «перезагрузка» и «одиночное плавание» в новой структуре. Разведывательный центр «Мелодия», ранее входивший в состав «Эспаньолы», выделен в отдельное подразделение и теперь базируется в Крыму. На базе бывшей бригады создадут радиоэлектронный и штурмовой отряды.
Под командованием Станислава Орлова, известного под позывным Испанец, участники «Эспаньолы» сформируют новые структуры в составе официальных силовых ведомств и систем обороны России. В обращении напомнили, что именно эта бригада участвовала в боях под Клещеевкой и совместно с другими подразделениями освобождала город Часов Яр.
«Эспаньола» была создана в 2022 году и входила в состав батальона «Восток». Большинство её бойцов — футбольные фанаты, а командир является членом околофутбольной группировки поклонников ЦСКА.
