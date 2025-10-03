Украинский сайт слил личные данные легенды «Спартака»
Первый вице-президент РФС, бывший игрок и тренер «Спартака», 98-летний Никита Симонян оказался в базе «Миротворца»*. Об этом сообщает РИА «Новости».
На сайте появились личные данные экс-спортсмена. Там сказано, что он якобы «пропагандировал войну» и «покушался на суверенитет Украины». В качестве основания приводится его участие в организации футбольного турнира в Крыму в 2022-м году.
Никита Симонян — олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, четырехкратный чемпион СССР. С 1950 по 1959 он сделал за московский клуб 133 гола и стал лучшим бомбардиром в его истории.
Ранее сообщалось, что в эти списки внесли футболиста Артема Дзюбу. Причиной стала «информационная поддержка российской власти».
