Украинский сайт слил личные данные легенды «Спартака»

03 октября 2025, 13:19

98-летний экс-футболист Никита Симонян оказался в базе «Миротворца»*

Никита Симонян (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Первый вице-президент РФС, бывший игрок и тренер «Спартака», 98-летний Никита Симонян оказался в базе «Миротворца»*. Об этом сообщает РИА «Новости».