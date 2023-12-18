Бригада «Север-V» уничтожила логово «Бабы Яги» под Артёмовском - видео

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Бойцы Добровольческого корпуса «Север-V» осуществляют поиск и уничтожение операторов тяжёлых дронов-бомбардировщиков «Баба Яга» на позициях в окрестностях Артёмовска. Кадрами работы российских военных поделились военкоры «Русской весны».
Российские бойца с помощью дронов-разведчиков выследили сразу два логова, где укрывались операторы «Бабы Яги». Координаты были переданы на командный пункт. После чего к охоте на «Бабу Ягу» подключились уже артиллеристы.
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Александр Бойцов