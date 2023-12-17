ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и 91 дрон

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Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 91 беспилотник и другие цели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что техника противника была сбита в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье ДНР. В ведомстве добавили, что также были перехвачены 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM американского производства.
Как стало известно, за сутки ПВО РФ сбила 91 украинский беспилотник в Донецкой Народной республике, Луганской народной республике, Харьковской, Херсонской и Запорожской области.
Ранее сообщалось, что прошлой ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного типа.
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Как стало известно, за сутки ПВО РФ сбила 91 украинский беспилотник в Донецкой Народной республике, Луганской народной республике, Харьковской, Херсонской и Запорожской области.
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Екатерина Коршунова