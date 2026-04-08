В Брянской области из-за атаки дронов-камикадзе ранен сотрудник «Брянскэнерго»
В Брянской области украинские беспилотники-камикадзе атаковали село Демьянки. Пострадал один человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он указал, что ВСУ нанесли намеренный удар по населенному пункту из Стародубского муниципального округа. В результате атаки оказался ранен сотрудник «Брянскэнерго». Пострадавший мужчина уже получил всю необходимую медицинскую помощь.
Повреждения также получили два специализированных автомобиля. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
