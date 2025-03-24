Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Бригада ВСУ не стала выполнять приказ командования на границе с Белгородской областью

Бригада ВСУ не стала выполнять приказ командования на границе с Белгородской областью

«СВ»: бригада ВСУ отказалась выполнять приказ на границе с Белгородской областью
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Командира 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Волошина уволили после его отказа выполнять приказ, связанный с переброской подразделений на границу с Белгородской областью. Об этом написал Telegram-канал «Северный ветер».
«82-я бригада ВСУ отказалась выполнять приказ в Белгородском приграничье — комбриг снят», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо Волошина временно исполнять обязанности командира бригады будет 30-летний В. Гуцул, который вывез свою семью в одну из стран Южной Европы.

По данным военкоров, перед новым врио комбрига стоит задача восстановить боеспособность 82-й бригады ВСУ за счет мобилизованных украинцев не старше 24 лет.

Напомним, ВСУ уже на протяжении недели пытаются прорваться в Белгородскую область. По некоторым данным, боевики смогли зайти в Демидовку и закрепиться на ее окраинах. При этом некоторые военкоры отмечают, что противника в населенном пункте нет. При этом обстановка продолжает оставаться крайне напряженной.

Читайте также:

Бывший хоккеист Евгений Константинов погиб в зоне СВО при выполнении задач

«Скорее всего, нас перебьют русские»: опубликовано предсмертное видео боевика ВСУ

ВСУ взорвали два моста в Белгородской области
#видео
#счёт
#сво
#всу
В Госдепе высказались об отсутствии диалога между Россией и США при демократах
Госдеп считает отсутствие диалога между РФ и США при Байдене бессмысленным
24 марта 2025, 16:27

Фото: istockphoto/Westy72

Отсутствие российско-американского диалога при демократах было бессмысленным, заявила журналистам Fox News представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
«Соединенные Штаты не говорили с Россией в течение трех лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки… не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла», — прокомментировала Брюс.
Она подчеркнула необходимость диалога между государствами и их руководством.

«То, что мы делаем с Россией, Украиной (по — прим. ред.) войне — это говорим с обеими сторонами», — заключила Брюс.

Первые российско-американские переговоры состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля. Эксперты назвали диалог позитивным. В понедельник, 24 марта, делегации России и США обсуждают в Эр-Рияде важнейшие вопросы.

Читайте также:

Глава МИД Венгрии: либеральные лидеры ЕС хотят продолжения конфликта на Украине

Аналитик Дэвис: Зеленский может не пережить заключение мирной сделки

На Украине объявили о завершении переговоров с США в Саудовской Аравии
#мир
#россия
#сша
#отношения
#госдеп
#война
#сво
#конфликт
#украина
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший хоккеист Евгений Константинов погиб в зоне СВО при выполнении задач
24 марта 2025, 15:33

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Бывший хоккеист Евгений Константинов погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач на 26 году жизни. Об этом сообщил новочебоксарский клуб «Сокол» и СШОР №4 в соцсетях. Молодой человек погиб в Курской области.
«Константинов погиб 21 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в Курской области», — сказано в сообщении.

Константинов играл за команду «Сокол-99» в сезонах 2009-2015 гг. в первенстве страны среди юношей Поволжья. С бойцом попрощаются 24 марта в поселке Урмары. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа прошлого года. Киевский режим хотел добиться обмена территорий при помощи вторжения в российский регион.

Читайте также:

Глава МИД Венгрии: либеральные лидеры ЕС хотят продолжения конфликта на Украине

«Скорее всего, нас перебьют русские»: опубликовано предсмертное видео боевика ВСУ

Пушилин сообщил об обнадеживающих сигналах из Часова Яра, где продолжаются бои
#мир
#россия
#спорт
#хоккей
#война
#сво
#конфликт
#смерть
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Венгрии: либеральные лидеры ЕС хотят продолжения конфликта на Украине
24 марта 2025, 15:27

Фото: iStock/rarrarorro

Либеральные лидеры Европы хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался, так при его окончании их привлекут к ответственности. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, всему виной ошибочная политика ЕС трех последних лет.
«Эта стратегия всерьез поставила Европу под угрозу и причинила ей много вреда с точки зрения как безопасности, так и экономики», — пояснил министр в интервью RT.
В свою очередь гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев предрекает продолжение конфликта и на Ближнем Востоке. По его мнению, президент США Дональд Трамп намерен поддержать Израиль и «навести порядок», передает слова эксперта «Вечерняя Москва».
«Но и американские либералы, и британцы хотят Трампу помешать. Их задача — создать на Ближнем Востоке (а это приоритетный для Трампа регион) максимальный хаос, чтобы старик Дональд в нем увяз, потерял авторитет и в идеале отвлекся бы от борьбы с ними. И против Трампа на Ближнем Востоке уже играют!» — отметил Журавлев.
Читайте также:

Аналитик Дэвис: Зеленский может не пережить заключение мирной сделки

На Украине объявили о завершении переговоров с США в Саудовской Аравии

Политолог спрогнозировал угрозу госпереворота на Украине
#москва
#сша
#израиль
#дмитрий журавлёв
#президент
#дональд трамп
#министр
#регион
#интервью
#политолог
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Скорее всего, нас перебьют русские»: опубликовано предсмертное видео боевика ВСУ
Боевик ВСУ записал предсмертное видео из окружения в Курской области
24 марта 2025, 14:54

Фото: iStock/Irina Piskova

Военный блогер Чингиз Дамбиев опубликовал видео украинского боевика, которое он записал из окружения в районе села Гуево Курской области.
«Нам обещали, что все будет хорошо: мы захватим русские земли, удержим их, а потом мы обменяем на наши территории. А получилось, что мы попали в окружение без надежды на спасение. Скорее всего, нас перебьют русские», — рассказал в своем видеообращении украинец.

Он отметил, что украинские боевики, попавшие в окружение в районе Гуева, растеряны. Командование не дает приказ на отступление и не предоставляет план дальнейших действий.

По словам оккупанта, это его последнее видео и попрощался с родителями. О его дальнейшей судьбе информации нет.

«Поверил обещаниям Зеленского и пожалел об этом перед своей смертью», — прокомментировал Чингиз Дамбиев.

Читайте также:

Пленный из ВСУ заявил, что жены украинских солдат просят отдать Донбасс России

Боевики ВСУ не могут сбежать в Сумскую область из Курской из-за своих же мин

ВСУ взорвали два моста в Белгородской области
#спасение
#видео
#план
#донбасс
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушилин сообщил об обнадеживающих сигналах из Часова Яра, где продолжаются бои
24 марта 2025, 14:24

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Бои в черте города Часов Яр в ДНР продолжаются, оттуда поступают «обнадеживающие» сигналы. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что планомерное продвижение российских войск идет по лесополосам на Великоновоселовско-Угледарском направлении. По словам Пушилина, бойцы ВС РФ улучшают свои позиции для осуществления замысла командования.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Военный ВС РФ рассказал, как иностранные наемники сдались в плен под Суджей

Зачистка Курской области, срыв ротации ВСУ под Херсоном, наступление в Торецке: последние новости СВО

Боевики ВСУ не могут сбежать в Сумскую область из Курской из-за своих же мин
#операции
#сво
#вс рф
#днр
#всу
#часов яр
Следите за нашими новостями
в удобном формате