Бригада ВСУ не стала выполнять приказ командования на границе с Белгородской областью

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Командира 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Волошина уволили после его отказа выполнять приказ, связанный с переброской подразделений на границу с Белгородской областью. Об этом написал Telegram-канал «Северный ветер».
«82-я бригада ВСУ отказалась выполнять приказ в Белгородском приграничье — комбриг снят», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вместо Волошина временно исполнять обязанности командира бригады будет 30-летний В. Гуцул, который вывез свою семью в одну из стран Южной Европы.
По данным военкоров, перед новым врио комбрига стоит задача восстановить боеспособность 82-й бригады ВСУ за счет мобилизованных украинцев не старше 24 лет.
Напомним, ВСУ уже на протяжении недели пытаются прорваться в Белгородскую область. По некоторым данным, боевики смогли зайти в Демидовку и закрепиться на ее окраинах. При этом некоторые военкоры отмечают, что противника в населенном пункте нет. При этом обстановка продолжает оставаться крайне напряженной.
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