ВСУ взорвали два моста в Белгородской области

Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких фронта. На Херсонском и Запорожском направлениях Вооруженные силы РФ успешно срывают ротации противника и продвигаются в лесных массивах и на опорных пунктах. В Часов Яре они сужают кольцо вокруг украинских сил, оставляя им лишь один путь для отхода через водохранилище. Подробности – в материале «Радио 1».