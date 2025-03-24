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ВСУ взорвали два моста в Белгородской области

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Украинские боевики уничтожили два моста в районах сёл Графовка и Надежевка Белгородской области. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, ВСУ уже на протяжении недели пытается максимально затруднить логистику для российских сил. Предварительно, украинская сторона разрушила мосты ударами из РСЗО HIMARS.

На сегодняшний день самые активные боевые действия идут в районе Демидовки, однако боевиков ВСУ в самом населенном пункте нет. Бои идут на окраинах, обстановка сложная, но Демидовка остается под контролем российских бойцов.

Противник потерял там порядка 300-500 человек, но продолжает накапливать резервы. Однако пока украинцы не смогли занять ни одного населённого пункта Белгородской области. ВС РФ продолжают держать оборону.

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Зачистка Курской области, срыв ротации ВСУ под Херсоном, наступление в Торецке: последние новости СВО
24 марта 2025, 09:46

Фото: iStock/Anthony SEJOURNE

Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких фронта. На Херсонском и Запорожском направлениях Вооруженные силы РФ успешно срывают ротации противника и продвигаются в лесных массивах и на опорных пунктах. В Часов Яре они сужают кольцо вокруг украинских сил, оставляя им лишь один путь для отхода через водохранилище. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область

Вооружённым силам Украины ранее удалось укрепиться в южной части Демидовки, находящейся на границе Сумской области. Противник попытался вытеснить российские войска из северной части села. К вечеру ситуация значительно изменилась. Благодаря совместным усилиям спецназа «Ахмат», 155-й бригады и спецназа ГРУ противник был выбит из Демидовки. В настоящее время в селе проводится зачистка, и контроль над населённым пунктом полностью восстановлен.

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Севернее Демидовки, в районе Владимировки, российские части пересекли границу Сумской области и пытаются закрепиться в этом населённом пункте. Бои здесь продолжаются, и их исход может определить дальнейшее развитие событий на этом участке фронта.


Херсонское направление

На Херсонском направлении российские войска успешно предотвратили новую попытку Вооружённых сил Украины провести ротацию в районе Антоновского моста. Артиллерия и Воздушно-космические силы России нанесли точечные удары по позициям противника в окрестностях Никольских дач. В результате этих действий были уничтожены склады с боеприпасами и военная техника ВСУ, что значительно ослабило их оборонительные возможности в этом районе.

Фото: iStock/vadimrysev

Запорожское направление

На Запорожском направлении российские силы продолжают вытеснять противника из укреплённых позиций. В окрестностях Лобкового и восточнее этого населённого пункта зафиксировано продвижение российских войск в лесных массивах. Ситуация аналогична в районе Каменского, где российские подразделения выбивают ВСУ из их опорных пунктов. На западном фланге Орехова, а также в районах Щербаков и Малых Щербаков продолжаются позиционные бои средней интенсивности, однако линия фронта остаётся стабильной.


Угледарское направление

На Угледарском направлении российские войска достигли значительных успехов. На участке Привольное – Новосёлка они продвинулись вперёд и закрепились на новых позициях. В районах Раздольного и Весёлого наблюдаются серьезные достижения: за контроль над Весёлым идут интенсивные бои, а к северу от Раздольного российские силы атакуют в сторону Богдановки, расширяя свою зону контроля на 400 метров.
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Торецкое направление

На Торецком участке ВС РФ осуществили наступление вдоль канала Северский Донец – Донбасс, увеличив зону контроля к северу от Дружбы. Небольшие успехи также были отмечены в районе Крымского, однако в самом Торецке линия фронта пока остается стабильной.

Купянское направление

К югу от Загрызово российские войска продолжают наступление к Богуславке, укрепляясь вдоль реки Лозовая. На севере от Купянска, в южной части Синьковки и в районе Западного, ВС РФ продолжают обстреливать позиции ВСУ. В районе Двуреченского плацдарма российские войска оказывают давление на противника, продвигаясь к северным окраинам Двуречной и расширяя свою зону контроля. Также был создан новый плацдарм за рекой Оскол северо-восточнее Каменки, а территория контроля увеличилась в районе Тополей.

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Военный ВС РФ рассказал, как иностранные наемники сдались в плен под Суджей
Командир штурмовой группы Гюрза: наемники под Суджей сдались без боя
24 марта 2025, 08:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Командир штурмовой группы с позывным «Гюрза» рассказал, как проходил захват иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ под Суджей в Курской области в ноябре прошлого года. Об этом пишет RT.
Операцией командовал боец с позывным «Сайгон», он спланировал использование техники. По словам «Гюрзы», штурм вражеских позиций осуществлялся с трех сторон в дождливую погоду.

Он отметил, что наемники растерялись и не пытались сопротивляться, после они сдались в плен. В Судже было много наемников, в том числе из Бразилии, заключил военнослужащий в беседе с RT.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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Аналитик Дэвис: Зеленский может не пережить заключение мирной сделки
24 марта 2025, 07:49

Фото: iStock/IherPhoto

Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис в своем недавнем обращении на YouTube выразил мнение, что Киеву необходимо как можно скорее согласиться на мирные переговоры с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что если бы Россия действительно намеревалась провести полноценные боевые действия, то Киев уже был бы под угрозой уничтожения.

Дэвис подчеркнул, что возможность достижения мирного соглашения все еще существует, однако время работает против Владимира Зеленского.

«Зеленский продолжает отвергать идею территориальных уступок, намекая на планы вернуть утраченные территории в будущем. Однако даже если он согласится на компромисс, никто не может гарантировать его политическую безопасность», — отметил аналитик.

Он также указал на вопросы легитимности Зеленского в глазах Москвы, что добавляет сложности в текущую ситуацию. Дэвис призвал украинское руководство действовать быстро, подчеркивая, что затягивание переговоров может привести к негативным последствиям для Украины.

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МО РФ: ПВО России перехватила 28 украинских БПЛА за ночь
24 марта 2025, 07:30

Фото: iStock/NiseriN

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Об этом проинформировало Минобороны.
Согласно информации, предоставленной оборонным ведомством, 12 БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще 12 — над Ростовской областью. Кроме того, два беспилотника были уничтожены над территорией Республики Крым, один — над Краснодарским краем и один — над акваторией Азовского моря.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

На Украине объявили о завершении переговоров с США в Саудовской Аравии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
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На Украине объявили о завершении переговоров с США в Саудовской Аравии
Министр обороны Украины заявил о завершении переговоров Украины и США в Эр-Рияде
24 марта 2025, 00:42

Фото: iStock/ValleraTo

Встреча делегаций Украины и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершилась. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook*, отметив, что переговоры были конструктивными и содержательными.
«Обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере», — заявил Умеров.
Встреча Украины и США в Саудовской Аравии началась вечером 23 марта, а уже 24 марта в Эр-Рияд прибыла российская делегация для проведения отдельной встречи с представителями США.

Ранее сообщалось, что нарисовавший граффити в Судже рэпер Апачев записал видео с извинениями жителям города и всей Курской области.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал оштрафовать Апачева за вандализм в Судже. По версии Хинштейна, действия Апачева подпадают под статьи КоАП о порче имущества, вандализме и использовании ненормативной лексики.

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