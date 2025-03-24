ВСУ взорвали два моста в Белгородской области

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Украинские боевики уничтожили два моста в районах сёл Графовка и Надежевка Белгородской области. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, ВСУ уже на протяжении недели пытается максимально затруднить логистику для российских сил. Предварительно, украинская сторона разрушила мосты ударами из РСЗО HIMARS.
На сегодняшний день самые активные боевые действия идут в районе Демидовки, однако боевиков ВСУ в самом населенном пункте нет. Бои идут на окраинах, обстановка сложная, но Демидовка остается под контролем российских бойцов.
Противник потерял там порядка 300-500 человек, но продолжает накапливать резервы. Однако пока украинцы не смогли занять ни одного населённого пункта Белгородской области. ВС РФ продолжают держать оборону.
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На сегодняшний день самые активные боевые действия идут в районе Демидовки, однако боевиков ВСУ в самом населенном пункте нет. Бои идут на окраинах, обстановка сложная, но Демидовка остается под контролем российских бойцов.
Противник потерял там порядка 300-500 человек, но продолжает накапливать резервы. Однако пока украинцы не смогли занять ни одного населённого пункта Белгородской области. ВС РФ продолжают держать оборону.
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Элина Позднякова