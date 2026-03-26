Бригада ВСУ несет массовые потери в Сумской области

26 марта 2026, 07:15

РИА Новости: 103-я ОБР ВСУ несет массовые потери в Сумской области

На Теткинском участке фронта 103-я отдельная бригада территориальной обороны Украины несет серьезные потери. Источник в силовых структурах сообщил о значительном числе погибших в районе сел Рогозное и Волфино. Об этом пишет РИА Новости.