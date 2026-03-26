Бригада ВСУ несет массовые потери в Сумской области
На Теткинском участке фронта 103-я отдельная бригада территориальной обороны Украины несет серьезные потери. Источник в силовых структурах сообщил о значительном числе погибших в районе сел Рогозное и Волфино. Об этом пишет РИА Новости.
В Сумской области действует группировка войск «Север». По данным Минобороны, за последние сутки украинские боевики потеряли до 310 солдат, две боевые машины, бронетранспортер, 21 автомобиль, четыре орудия артиллерии, американскую HIMARS и две израильские станции контбатарейной борьбы. Российские бойцы улучшили свое тактическое положение на фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
