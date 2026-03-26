Беспилотник ВСУ убил жительницу Брянской области

Женщина погибла в результате удара ВСУ по Брянской области
В ночь на 26 марта Брянская область подверглась атаке беспилотников, которая привела к гибели местной жительницы. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.



Под ударом оказался населенный пункт Зерново Суземского района. По словам губернатора, женщина погибла из-за взрыва БПЛА-камикадзе.

«Глубокие соболезнования родным погибшей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — добавил Богомаз.
Активность украинской беспилотной авиации этой ночью также зафиксировали в Ленинградской области. Согласно последней информации, там средства противовоздушной обороны сбили более 20 дронов.
Александр Огарёв

