Беспилотник ВСУ убил жительницу Брянской области
В ночь на 26 марта Брянская область подверглась атаке беспилотников, которая привела к гибели местной жительницы. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
Под ударом оказался населенный пункт Зерново Суземского района. По словам губернатора, женщина погибла из-за взрыва БПЛА-камикадзе.
«Глубокие соболезнования родным погибшей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — добавил Богомаз.Активность украинской беспилотной авиации этой ночью также зафиксировали в Ленинградской области. Согласно последней информации, там средства противовоздушной обороны сбили более 20 дронов.