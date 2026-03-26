Достижения.рф

Беспилотники ВСУ вторую ночь подряд атакуют Выборг

Дрозденко: силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА над Ленобластью
Фото: iStock/Terry Papoulias

ВСУ вновь атаковали Ленинградскую область беспилотниками. О последствиях в мессенджере MAX рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.



По его словам, силы противовоздушной обороны ликвидировали более 20 украинских БПЛА. В одной из промышленных зон после падения фрагментов дрона есть повреждения.

Дрозденко уточнил, что беспилотники ВСУ пытаются атаковать цели в Киришском районе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Ранее БПЛА упал на частный дом в Троицком административном округе Москвы. В результате начался пожар и пострадал местный житель.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0