Беспилотники ВСУ вторую ночь подряд атакуют Выборг
ВСУ вновь атаковали Ленинградскую область беспилотниками. О последствиях в мессенджере MAX рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, силы противовоздушной обороны ликвидировали более 20 украинских БПЛА. В одной из промышленных зон после падения фрагментов дрона есть повреждения.
Дрозденко уточнил, что беспилотники ВСУ пытаются атаковать цели в Киришском районе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Ранее БПЛА упал на частный дом в Троицком административном округе Москвы. В результате начался пожар и пострадал местный житель.
Читайте также: