Фото: istockphoto/zabelin
У российских войск есть реальный освободить город Торецк в Донецкой Народной Республике от подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир украинской 105-й бригады.
В разговоре с корреспондентом издания The Washington Post он указал, что российские военные уже сейчас используют посёлок Нью-Йорк для того, чтобы окружить Торецк и тем самым облегчить его штурм. По словам украинского офицера, взятие российскими войсками этого населённого пункта — лишь вопрос времени.
Командир ВСУ также отметил высокий функционал российских планирующих авиационных бомб. По его словам, эти бомбы обладают огромной разрушительной мощью и способны уничтожать наземные войска целыми подразделениями.
Читайте также:
ВС РФ освободили от ВСУ село Волчье в ДНР
Алаудинов: ВС РФ прорвали первую линию укреплений ВСУ у Славянска — Краматорска
В ВСУ раскрыли самое напряженное направление СВО
Александр Бойцов