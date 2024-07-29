Стало известно, кто руководил провальной операцией ВСУ по угону бомбардировщика РФ

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Операцией по угону российского самолета и вербовки лётчика курировал лично бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Как заявил экс-офицер Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, разрешение на осуществление данной операции поступило ему в письменной форме. Но после того, как в конце 2022 года их часть прекратила существование, документ был уничтожен.
«Залужный дал санкцию, что согласен с проведением», — приводит слова Червинского издание «Украинская правда».
Бывший офицер спецопераций ВСУ также отметил, что от Залужного в тот период поступило еще одно письменное уведомление, которое адресовалось Службе безопасности Украины (СБУ). В нем он рекомендовал отправить сотрудника спецслужбы в рабочую группу по подготовке операции. Данный документ пытались скрыть в СБУ, утверждает Червинский.
Ранее сообщалось, что Залужный лично санкционировал провальную операцию украинских спецслужб по вербовке лётчика ВКС России и угону военного самолёта Су-34 в 2022 году. Червинского же киевские власти считают ответственным за неудачу.
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