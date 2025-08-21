Бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров с министром Шмыгалем

21 августа 2025, 08:05

Фото: iStock/IherPhoto

Командование 13-й бригады особого назначения Национальной гвардии Украины находилось на встрече с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем в Харькове, когда их подразделения попали под удар на харьковском направлении. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.





«На липцовском участке фронта группировка войск «Север» наносила огневое поражение по выявленным скоплениям живой силы противника. В это время командование 13-й бригады НГУ находилось в Харькове на встрече с министром обороны Украины Шмыгалем», — сказал собеседник агентства.