Бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров с министром Шмыгалем
Командование 13-й бригады особого назначения Национальной гвардии Украины находилось на встрече с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем в Харькове, когда их подразделения попали под удар на харьковском направлении. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.
По информации источника, в это время группировка войск «Север» осуществляла огневое поражение по выявленным скоплениям живой силы противника на липцовском участке фронта.
«На липцовском участке фронта группировка войск «Север» наносила огневое поражение по выявленным скоплениям живой силы противника. В это время командование 13-й бригады НГУ находилось в Харькове на встрече с министром обороны Украины Шмыгалем», — сказал собеседник агентства.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.