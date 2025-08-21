Достижения.рф

МО РФ: ПВО перехватила 49 украинских беспилотников за ночь

Фото: iStock/NiseriN

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом проинформировало МО РФ.



Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, перехваты происходили в различных регионах:

  • 21 беспилотник был уничтожен над Ростовской областью,
  • 7 — над Воронежской областью,
  • 5 — над Белгородской областью,
  • 4 — над Республикой Крым,
  • 3 — над Брянской областью,
  • 3 — над Калужской областью,
  • 2 — над Орловской областью,
  • 2 — над акваторией Черного моря,
  • 1 — над Курской областью,
  • 1 — над Тульской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дарья Осипова

