МО РФ: ПВО перехватила 49 украинских беспилотников за ночь
В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом проинформировало МО РФ.
Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, перехваты происходили в различных регионах:
- 21 беспилотник был уничтожен над Ростовской областью,
- 7 — над Воронежской областью,
- 5 — над Белгородской областью,
- 4 — над Республикой Крым,
- 3 — над Брянской областью,
- 3 — над Калужской областью,
- 2 — над Орловской областью,
- 2 — над акваторией Черного моря,
- 1 — над Курской областью,
- 1 — над Тульской областью.