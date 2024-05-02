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Закрепление ВС РФ в Архангельском и создание «серой зоны» в Работино: последние новости СВО

02 мая 2024, 09:58
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

ВСУ становится труднее сдерживать оборону в Работино, однако в населенном пункте еще продолжаются бои. ВС РФ удается перехватить инициативу сразу на нескольких направлениях фронта. О том, где ВСУ пытаются отстоять позиции, стягивая резервы, и где удалось закрепиться ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


ВСУ оставили часть позиций в Работино, об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».



В настоящее время большая часть района является серой зоной. Говорить о полном освобождении населенного пункта в настоящее время рано, однако противник все меньше усилий предпринимает для того, чтобы сохранить свои позиции.
Глава МИД Украины Кулеба заявил о повреждении половины энергосистемы страны
Глава МИД Украины Кулеба заявил о повреждении половины энергосистемы страны

Донецкое направление


Встречные бои зафиксированы в районе Нетайлово. В направлении Семёновки и Бердычей ВС РФ продолжают понемногу продвигаться на запад. В районе Соловьёво российские войска развивают наступление в направлении населённого пункта Сокол. Удалось достичь успеха российским войскам между Соловьёво и Очеретино. ВС РФ смогли выровнять северный фланг, срезав часть кармана.

В районе Новоалександровки есть продвижения на северо-западе, где российские войска смогли с боями зайти и закрепиться на территории Архангельского. В этом же направлении ВС РФ пытаются развить наступление и со стороны Новокалиново и Керамика.


Часовоярское направление


Позиции ВСУ находятся под постоянным обстрелом ВС РФ. Удары наносятся с использованием средств дальнего поражения. Российским войскам удалось расширить зону контроля со стороны Богдановки.
Украинские войска продолжают перебрасывать резервы на этот участок фронта.


Подполье: ВС РФ ударили по порту в Очакове, где швартуются военные катера
Подполье: ВС РФ ударили по порту в Очакове, где швартуются военные катера


Авдеевское направление


По информации портала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВСУ подтверждают продвижение российских войск у Архангельского и Урожайного.

Идут бои под Авдеевкой. Российской армии удалось закрепиться в южной части населенного пункта.

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#запад
#украина
Глава МИД Украины Кулеба заявил о повреждении половины энергосистемы страны
02 мая 2024, 09:57

Фото: iStock/vladj55

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более половины всей энергосистемы страны было повреждено. Об этом сообщает Foreign Policy.
Кулеба отметил, что за последнее время из-за масштабных повреждений объектов генерации и передачи электроэнергии фиксируется дефицит мощности в сетях. По словам главы МИД Украины, из-за этого украинской энергосистеме приходится привлекать зарубежную аварийную помощь.

Кулеба подчеркнул, что жителей просят не включать энергоемкие приборы во время пиковых нагрузок.

Напомним, российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. При этом российская армия не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Стало известно, что скоро произойдет в зоне СВО
Журналист Репке назвал взятие ВС РФ Часова Яра вопросом времени
02 мая 2024, 09:29

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины близки к потере контроля над Часовым Яром. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
«Теперь то, когда они войдут в этот город, — это лишь вопрос времени», — сообщил он.

Журналист добавил, что российские военные применили в этом месте тактику двойного удара. Он не сомневается, что в ближайшие дни следует ожидать новых территориальных потерь для Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российская армия активизировала свое движение к стратегически важному городу Часов Яр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подполье: ВС РФ ударили по порту в Очакове, где швартуются военные катера
02 мая 2024, 09:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ нанесли удар по военным объектам в Очакове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Ударили по военным объектам в городе Очаков Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера», — отметил он.

По словам координатора подполья, еще один удар пришелся по району недалеко от побережья по зданию, в котором часто останавливаются украинские бойцы, а также проводятся совещания.

Ранее подполье сообщило о немецких зенитках Gepard на румынско-украинской границе. Пророссийские активисты сфотографировали западную технику, которая размещена через реку Дунай от города Килия Одесской области. Пока не известно готовят немецкие самоходные зенитные установки Gepard к боевым действиям или к отправке на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#всу
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«Как со скотиной»: Пленный рассказал, как в ВСУ поступают с солдатами
Пленный рассказал, что в ВСУ с солдатами поступают «как со скотиной»
02 мая 2024, 08:49

Фото: iStock/Michele Ursi

Командование ВСУ поступает с солдатами как со скотиной, отправляя в зону боевых действий неподготовленными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пленного украинского военнослужащего Олега.

По его словам, они могут поступать так из-за нехватки людей. Он отметил, что на подготовку к выполнению задач в зоне боевых действий военнослужащим ВСУ даются считанные дни.

«Были такие ребята, их на передок отправляли, а они отказывались, да, такое было. Не хотели идти. Да, выполнять работу свою они согласны, но на ноль идти они не соглашались, отказывались», — добавил военнопленный.
Ранее сообщалось, что российская армия активизировала свое движение к стратегически важному городу Часов Яр. Военные РФ используют тактику двойного удара, нацеливаясь на микрорайон «Канал» с востока и окружая город с севера и юга через населенные пункты Богдановка и Ивановское (Красное). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россия обвинила Международный валютный фонд в финансировании терроризма
Можин: МВФ занимается финансированием терроризма, поддерживая Киев
02 мая 2024, 08:45

Фото: istockphoto/Streetoncamara

Кредиты, выдаваемые Международным валютным фондом (МВФ) позволяют Киеву покрывать старые задолженности, что практически исключает прироста новых средств. Об этом изданию РИА Новости заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
По его словам, организация занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине.

Он отметил, что озвучивал свою позицию неоднократно в ходе заседаний совета директоров.

Прежде сообщалось, что Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине нового транша в размере 880 миллионов долларов. По информации пресс-службы организации, средства должны быть направлены на
на поддержку национального бюджета страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мвф
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Названы шокирующие последствия потери Часова Яра для ВСУ
LCI: взятие Часова Яра позволит России обстреливать ж/д узел ВСУ Константиновка
02 мая 2024, 08:44

Фото: iStock/Olena_Z

Французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что в случае потери Часова Яра Украиной российские войска смогут обстреливать железнодорожный узел в Константиновке и другие позиции ВСУ. Об этом сообщает LCI.
По словам Нивы, высокую опасность для украинской армии представляют удары в районе Константиновки, которая находится всего в пятнадцати километрах от Часова Яра. Военкор отметила, что железнодорожный узел в данном регионе является одним из ключевых элементов логистики Украины.

Коллега Нивы Дидье Франсуа заключил, что положение ВСУ на линии боевого соприкосновения крайне печальное.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouТube-канале, что если ВСУ не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт.

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#вс рф
#железнодорожный
#опасность
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Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город
Доброволец Гризли заявил, что в Одессе ждут освобождения
02 мая 2024, 08:13

Фото: iStock/V-art

Доброволец из Одессы с позывным Гризли, который сражается в составе российской группировки войск «Днепр», заявил, что готов освобождать родной город. Об этом сообщает РИА Новости.
Доброволец рассказал, что является командиром минометной батареи 33-го отряда имени Маргелова. Он участвует в специальной военной операции с ноября 2022 года.

По словам Гризли, он — одессит. Также был задействован в событиях 2 мая 2014 года.

Военный пояснил, что основным лозунгом у него и единомышленников по «антимайдану» был «Одесса – русский город». Доброволец отметил, что многие жители Одессы очень ждут освобождения российской армией.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
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МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 12 БПЛА ВСУ над территорией РФ
02 мая 2024, 08:03

Фото: iStock/e-crow

В ночь на 2 мая силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА в небе над пятью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.
По информации Министерства обороны, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских БПЛА. Один — над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее губернатор Смоленской области сообщил об атаке беспилотника по объекту энергетики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Русские прорвали фронт
Welt: ВС РФ воспользовались ошибкой ВСУ в Очеретино и прорвали фронт
02 мая 2024, 07:26

Фото: istock / Jakub Laichter

ВС РФ воспользовались допущенной ВСУ ошибкой на передовой при попытке ротации военных под Очеретино в ДНР и прорвали фронт. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Очеретино — это место, вокруг которого сейчас, вероятно, идут самые ожесточенные бои в этом конфликте», — отметил он.

По его словам, ситуация для ВСУ складывается крайне плохо. ВС РФ добились значительного прогресса в данном районе, а также развивают успех в сторону других направлений.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно об уничтожении целого взвода ВСУ на северском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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