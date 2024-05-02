Закрепление ВС РФ в Архангельском и создание «серой зоны» в Работино: последние новости СВО

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ВСУ становится труднее сдерживать оборону в Работино, однако в населенном пункте еще продолжаются бои. ВС РФ удается перехватить инициативу сразу на нескольких направлениях фронта. О том, где ВСУ пытаются отстоять позиции, стягивая резервы, и где удалось закрепиться ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
ВСУ оставили часть позиций в Работино, об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».
В настоящее время большая часть района является серой зоной. Говорить о полном освобождении населенного пункта в настоящее время рано, однако противник все меньше усилий предпринимает для того, чтобы сохранить свои позиции.
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Донецкое направление
Встречные бои зафиксированы в районе Нетайлово. В направлении Семёновки и Бердычей ВС РФ продолжают понемногу продвигаться на запад. В районе Соловьёво российские войска развивают наступление в направлении населённого пункта Сокол. Удалось достичь успеха российским войскам между Соловьёво и Очеретино. ВС РФ смогли выровнять северный фланг, срезав часть кармана.
В районе Новоалександровки есть продвижения на северо-западе, где российские войска смогли с боями зайти и закрепиться на территории Архангельского. В этом же направлении ВС РФ пытаются развить наступление и со стороны Новокалиново и Керамика.
Часовоярское направление
Позиции ВСУ находятся под постоянным обстрелом ВС РФ. Удары наносятся с использованием средств дальнего поражения. Российским войскам удалось расширить зону контроля со стороны Богдановки.
Украинские войска продолжают перебрасывать резервы на этот участок фронта.
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Авдеевское направление
По информации портала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВСУ подтверждают продвижение российских войск у Архангельского и Урожайного.
Идут бои под Авдеевкой. Российской армии удалось закрепиться в южной части населенного пункта.
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