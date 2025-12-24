Бригада ВСУ в Харьковской области утратила боеспособность
Мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области после тяжелых боев практически полностью утратила боеспособность. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
На харьковском направлении после ожесточенных боев 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ практически полностью утратила свою боеспособность. В связи с этим украинское командование решило задействовать 58-ю отдельную мотопехотную бригаду для продолжения активных боевых действий, хотя ее состояние также вызывает опасения, сообщил источник агентства.
Кроме того, в лесу западнее Лимана подразделения «Севера» захватили пять опорных пунктов противника и успешно отразили контратаку 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В ходе этой контратаки вражеская штурмовая группа была полностью уничтожена, а продвижение составило до 350 метров.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
