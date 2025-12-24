24 декабря 2025, 10:28

ТАСС: бригада ВСУ в Харьковской области утратила боеспособность

Фото: iStock/Olena_Z

Мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области после тяжелых боев практически полностью утратила боеспособность. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.