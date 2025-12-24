Подразделения «Юга» уничтожили 29 блиндажей ВСУ на трех направлениях
Российская «Южная» группировка войск провела успешные операции на трех направлениях. Начальник пресс-центра Вадим Астафьев сообщил о значительных потерях украинских сил. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе боевых действий уничтожены 29 блиндажей, три пункта управления и пять антенн беспилотных летательных аппаратов. Также российские войска сбили шесть дронов противника, среди которых находился R18.
Астафьев отметил, что операции проходили на краматорском, константиновском и северском направлениях. Использование беспилотных систем сыграло ключевую роль в достижении таких результатов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
