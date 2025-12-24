Подразделения «Юга» уничтожили 29 блиндажей ВСУ на трех направлениях

24 декабря 2025, 08:49

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российская «Южная» группировка войск провела успешные операции на трех направлениях. Начальник пресс-центра Вадим Астафьев сообщил о значительных потерях украинских сил. Об этом пишет РИА Новости.