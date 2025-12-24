Российские силы ПВО за ночь уничтожили 172 украинских БПЛА

24 декабря 2025, 07:46

Фото: iStock/sommersby

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 23 на 24 декабря. Они перехватили 172 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.