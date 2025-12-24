В Тульской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий

24 декабря 2025, 08:17

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Тульской области произошел пожар на территории предприятия. Инцидент случился во время отражения атаки БПЛА ВСУ. Губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил, что открытое горение локализовали, пострадавших нет.