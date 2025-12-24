В Тульской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий
В Тульской области произошел пожар на территории предприятия. Инцидент случился во время отражения атаки БПЛА ВСУ. Губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил, что открытое горение локализовали, пострадавших нет.
Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении 12 беспилотников самолетного типа в этом регионе. В результате атаки повреждены фасад и остекление частного дома в Большой Туле. Ситуация находится под контролем, и власти продолжают следить за развитием событий.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
