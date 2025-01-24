В Подмосковье в этом году проведут капремонт более 20 спортивных объектов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В программу капремонта на 2025 год вошли 23 объекта физической культуры и спорта Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы по итогам рабочего визита в Балашиху её председателя Игоря Брынцалова.
Вместе с министром физической культуры и спорта Дмитрием Абарёновым и главой округа Сергеем Юровым Брынцалов посетил стадион «Орион» в Железнодорожном, который открылся после капремонта в конце прошедшего года. По словам спикера регионального парламента, в прошлом году в регионе обновили восемь объектов физической культуры и спорта.
Участники встречи посетили физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный на территории стадиона, осмотрели спортзалы, два бассейна, раздевалки. В фойе ФОКа гости осмотрели выставку самых значимых достижений спортсменов Балашихи.
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«В этом году в программу капремонта попали 23 объекта спорта. В прошлом году нам удалось обновить восемь, в том числе самый большой спорткомплекс в Балашихе «Орион». На это было выделено более 1,2 млрд. рублей. Весь год мы следили за качеством выполнения работ, и сегодня видим результат: микрорайон Железнодорожный получил новый, современный стадион», – сказал Брынцалов.
Участники встречи посетили физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный на территории стадиона, осмотрели спортзалы, два бассейна, раздевалки. В фойе ФОКа гости осмотрели выставку самых значимых достижений спортсменов Балашихи.
«Алексей Манихин у нас – бронзовый призёр первенства мира по киокусинкай карате. Он выступает также в команде, и вместе спортсмены заняли первое общекомандное место во Всероссийских соревнованиях и на Международном Кубке по карате», – рассказал директор СК «Орион» Максим Морозов.Также в спорткомплексе появилось футбольное поле с подогревом, которое позволит принимать профессиональные футбольные соревнования. Как отметил Юров, стадион стал точкой притяжения целого микрорайона. В среднем его будут посещать свыше 3 тыс. человек в день.
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Лора Луганская