Британия может отправить свои войска на Украину

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Британские войска рано или поздно могут отправиться на Украину, с таким заявлением выступил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, его слова передаёт Daily Mail.
«Бен Уоллес призвал установить три процента ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, предупредив, что британским войскам, возможно, придется воевать на Украине», — цитирует издание слова бывшего главы Минобороны Королевства.
Уоллес также подчеркнул, что в настоящий момент экономика страны не может позволить себе улучшить финансирование Вооружённых сил, чтобы обеспечить из всем необходимым.
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Евгения Парфентьева