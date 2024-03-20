Разведчики показали, как выглядит подбитый американский Abrams изнутри

Видео: РИА Новости
Бойцы спецназа ВС РФ в условиях боя приблизились к подбитому в селе Бердычи под Авдеевкой Abrams и засняли его изнутри. Кадры предоставляет РИА Новости.
«Задача была осмотреть его на предмет — цел ли он, сгорел, не сгорел. Все, что возможно было оттуда захватить, по максимуму», — пояснил разведчик группировки «Центр» с позывными «Леший».Разведчик добавил, что танк не оправдал его ожиданий, и что Abrams даже хуже Т-90.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак